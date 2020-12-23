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В Калуге маршрут автобусов №77 изменится с 26 декабря

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2020 14:50 0 174
В Калуге маршрут автобусов №77 изменится с 26 декабря

С субботы, 26 декабря, в Калуге изменится схема движения микроавтобусов № 77 «Парк им. К.Э.Циолковского - Грабцевское шоссе», сообщает городская управа.

- Сообщаем, что в связи с обращениями граждан, проживающих на улице Платова, а также в целях повышения качества транспортного обслуживания населения, принято решение об изменении в тестовом режиме схемы движения маршрута № 77 (микроавтобусы) с учетом его заезда на улицу Платова - остановочный пункт в районе дома №19 по улице Платова, - пояснили в администрации.

Движение данного маршрута осуществляется:

  • в рабочие дни с 6:00 до 22:00 с интервалом в часы пик 10 минут, в межпиковое и вечернее время - 30 минут;
  • в выходные и праздничные дни с 7:00 до 22:00 с интервалом 15-30 минут.

- С момента изменения схемы движения будет проведен мониторинг пассажиропотока улицы Платова, - отмечают городская управа. - По результатам мониторинга будет принято решение об утверждении измененной схемы маршрута № 77.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.12.2020 14:50 0 174
Тэги: авто транспорт
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