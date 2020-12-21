В Калуге отключат электричество на улице Салтыкова-Щедрина

Если в понедельник электричество отключали на пяти улицах Калуги, то во вторник в зону отключения попадет лишь один дом на улице Салтыкова-Щедрина, сообщают энергетики. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Отключение электричества в Калуге 22 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:

ул. Салтыкова-Щедрина, 37.

Тем временем

В 2021 году в Калужской области подорожают капремонт, электричество, газ, вода, отопление и вывоз мусора. Подробности.