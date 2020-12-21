В Калуге отключат электричество на улице Салтыкова-Щедрина
Если в понедельник электричество отключали на пяти улицах Калуги, то во вторник в зону отключения попадет лишь один дом на улице Салтыкова-Щедрина, сообщают энергетики. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.
Отключение электричества в Калуге 22 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:
- ул. Салтыкова-Щедрина, 37.
Тем временем
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