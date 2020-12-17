В пятницу три окраины Калуги останутся без электричества
В пятницу, 18 декабря, в Калуге не будет электричества в трех населенных пунктах на окраине города. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщила городская управа.
Отключение электричества в Калуге 18 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:
- с Муратовский Щебзавод,
- п. Новый
- д. Новоселки, дома 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 16.
Тем временем
Опубликован рейтинг школ Калужской области. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!