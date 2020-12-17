В пятницу три окраины Калуги останутся без электричества

В пятницу, 18 декабря, в Калуге не будет электричества в трех населенных пунктах на окраине города. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщила городская управа.

Отключение электричества в Калуге 18 декабря 2020 года с 9:00 до 17:00:

с Муратовский Щебзавод,

п. Новый

д. Новоселки, дома 2, 3, 4, 5, 8, 11, 14, 16.

Тем временем

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