В Калуге дома на пяти улицах останутся без электричества 17 декабря
В четверг, 17 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на пяти улицах. Причина этого – проведение плановых ремонтных работ, сообщают в среду энергетики.
Отключение электричества в Калуге 17 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:
- пер. Труда 1;
- ул. Советская 1а, 2а, 3а, 3, 4а, 5а, 4, 6, 2-32, 32а, 18, 20, 20 пом. 1,
- пр. Советский,
- Грабцевское шоссе 6, 77, 81, 83, 79,
- ул. Нефтебаза 1, 2, 3, 5, 7.
Тем временем
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