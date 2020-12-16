В Калуге дома на пяти улицах останутся без электричества 17 декабря

В четверг, 17 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на пяти улицах. Причина этого – проведение плановых ремонтных работ, сообщают в среду энергетики.

Отключение электричества в Калуге 17 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:

пер. Труда 1;

ул. Советская 1а, 2а, 3а, 3, 4а, 5а, 4, 6, 2-32, 32а, 18, 20, 20 пом. 1,

пр. Советский,

Грабцевское шоссе 6, 77, 81, 83, 79,

ул. Нефтебаза 1, 2, 3, 5, 7.

Тем временем

Жителей пяти районов Калуги ждут проблемы с водой 17 декабря. Подробности.