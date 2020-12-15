В пяти районах Калуги отключат холодную воду 17 декабря
На окраинах Калуги в четверг, 17 декабря, ожидаются проблемы с водой. Это связано с технологическим переключением вновь проложенного магистрального водовода в районе Северного водозабора, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
В домах в пяти районах города может наблюдаться пониженное давление либо полное отсутствие холодной воды.
Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 17 декабря до 2:00 18 декабря 2020 года:
- мкр. Северный,
- мкр. Байконур,
- мкр. Кубяка,
- мкр. Канищево,
- мкр. Малиновка.
Тем временем
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