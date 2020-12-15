В пяти районах Калуги отключат холодную воду 17 декабря

На окраинах Калуги в четверг, 17 декабря, ожидаются проблемы с водой. Это связано с технологическим переключением вновь проложенного магистрального водовода в районе Северного водозабора, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

В домах в пяти районах города может наблюдаться пониженное давление либо полное отсутствие холодной воды.

Отключение холодной воды в Калуге с 9:00 17 декабря до 2:00 18 декабря 2020 года:

мкр. Северный,

мкр. Байконур,

мкр. Кубяка,

мкр. Канищево,

мкр. Малиновка.

Тем временем

Стало известно, кому в Калуге отключат электричество 16 декабря. Подробности.