В Калуге дома на двух улицах останутся без электричества 16 декабря
В среду, 16 декабря, в Калуге не будет электричества в домах на двух улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщает городская управа.
Отключение электричества в Калуге в среду, 16 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:
- ул. Киёвка 1-9,
- пр-д. Киёвский 1, 3, 5.
Тем временем
После обильного снегопада улицы Калуги убирают семь десятков машин и примерно столько же рабочих. Ситуацию прокомментировал городской голова. Подробности.
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