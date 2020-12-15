В Калуге 68 машин и 70 рабочих убирают снег на улицах

Вечером в понедельник, 14 декабря, на Калугу обрушился снегопад. Осадки продолжались и в ночь на вторник. Ситуацию с уборкой улиц и тротуаров 15 декабря прокомментировал городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Наконец-то в нашей новогодней столице выпал снег, - написал он в соцсетях. - Уборка города идёт в штатном режиме. С 5 часов утра в Калуге на уборке дорог и тротуаров работают 68 машин и 70 дорожных рабочих. Как и всегда, об уборке снега на сельских территориях тоже не забывают. Сейчас там работает 11 единиц техники и 8 рабочих, которые израсходовали на обработку улиц 65 тонн пескосоляной смеси.

Напомним, в течение вторника в Калужской области вновь ожидается небольшой снег.