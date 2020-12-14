Дома на двух улицах Калуги останутся без электричества 15 декабря
Во вторник, 15 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщает городская управа.
Администрация также опубликовала список адресов, которые попадут в зону отключения.
Отключение электричества в Калуге во вторник, 15 декабря 2020 года, с 9:00 до 16:00:
- пер. Теренинский, 6,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 37.
Тем временем
Открытие выставки ледяных фигур в Калуге перенесли на 25 декабря. Подробности.
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