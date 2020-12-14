Дома на двух улицах Калуги останутся без электричества 15 декабря

Во вторник, 15 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на двух улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщает городская управа.

Администрация также опубликовала список адресов, которые попадут в зону отключения.

Отключение электричества в Калуге во вторник, 15 декабря 2020 года, с 9:00 до 16:00:

пер. Теренинский, 6,

ул. Салтыкова-Щедрина, 37.

Тем временем

Открытие выставки ледяных фигур в Калуге перенесли на 25 декабря. Подробности.