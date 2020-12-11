В понедельник в Калуге отключат электричество в домах на Грабцевском шоссе

Отключение электричества в Калуге продолжаться после выходных. В понедельник, 14 декабря, не будет света в нескольких домах на Грабцевском шоссе, сообщают энергетики. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Отключение электричества в Калуге 14 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:

Грабцевское шоссе, 130, 132, 132 к.1.

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