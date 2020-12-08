В домах на трех улицах Калуги отключат электричество 9 декабря

В среду, 9 декабря, в Калуге запланированы отключения электричества на трех улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электричества в Калуге 9 декабря 2020 года с 9:00 до 14:00:

пер. Теренинский 6.

Отключение электричества в Калуге 9 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:

ул. Киёвка 15-51;

пр-д Киёвский 7-37,2-20.

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