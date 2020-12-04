В Калуге семь котельных на сутки перестанут поставлять горячую воду в жилые дома

Из-за ремонтных работ на водопроводе в бору в Калуге с 9:00 6 декабря до 6:00 7 декабря отключат воду в шести районах. Одновременно с этим прекратится и подача воды на семь котельных. Из-за чего в жилых домах не будет не только холодной воды, но и горячей, сообщает городская управа.
Горячая вода в дома калужан не будет поступать со следующих котельных:
- Отопление потребителей будет осуществляться в штатном режиме, согласно температурному графику работы котельных, за счет собственных резервов воды и за счет подвоза воды, - подчеркивают в городской управе.
Тем временем
Кому отключат электричество после выходных. Подробности.
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