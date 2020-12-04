В Калуге семь котельных на сутки перестанут поставлять горячую воду в жилые дома

Из-за ремонтных работ на водопроводе в бору в Калуге с 9:00 6 декабря до 6:00 7 декабря отключат воду в шести районах. Одновременно с этим прекратится и подача воды на семь котельных. Из-за чего в жилых домах не будет не только холодной воды, но и горячей, сообщает городская управа.

Горячая вода в дома калужан не будет поступать со следующих котельных:

ул. Вишневского, 1;

пер. Вишневского, 3;

ул. Калуга-Бор, 3;

ул. Калуга-Бор, 15

п. Резвань, ул. Школьная, д. 7а;

ул. Ипподромная, 37;

ул. Беговая, 15.

- Отопление потребителей будет осуществляться в штатном режиме, согласно температурному графику работы котельных, за счет собственных резервов воды и за счет подвоза воды, - подчеркивают в городской управе.

Тем временем

Кому отключат электричество после выходных. Подробности.