В шести районах на окраине Калуги отключат холодную воду 6 декабря

Утром в воскресенье, 6 декабря, в Калуге отключат холодную воду в шести районах. Это связано с проведением с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе в районе бора, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».
Отключение холодного водоснабжения в Калуге с 9:00 6 декабря 2020 года до 6:00 7 декабря:
В зону отключение попадут и социально-значимые объекты:
- При необходимости будет организован подвоз воды, - подчеркивают в городской управе. - Приносим свои извинения за временные неудобства.
UPD. Стало известно, что отключат не только холодную воду, но и горячую.
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