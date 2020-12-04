В шести районах на окраине Калуги отключат холодную воду 6 декабря

Утром в воскресенье, 6 декабря, в Калуге отключат холодную воду в шести районах. Это связано с проведением с проведением аварийно-ремонтных работ на водоводе в районе бора, сообщает городская управа со ссылкой на «Калугаоблводоканал».

Отключение холодного водоснабжения в Калуге с 9:00 6 декабря 2020 года до 6:00 7 декабря:

Мкр. Анненки,

д. Анненки,

п. Резвань,

Калуга-2,

д. Плетеневка,

с. Пригородное лесничество.

В зону отключение попадут и социально-значимые объекты:

средняя школа №26 (ул. Вишневского, 5),

детский сад №96 (ул. Вишневского, 20),

детский сад №8 «Здравушка» (Вишневского, 1, к.15),

детский сад №96 (Вишневского, 1, к.16),

центр спортивной подготовки (ул. Анненки, 5),

Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева (ул. Вишневского, 27),

котельная (ул. Вишневского, д.3а),

гостиница Грин Парк (ул. Резванская, 4),

Калужская Областная клиническая больница (ул. Вишневского, 1),

Калужский областной Онкологический диспансер (ул. Вишневского, 2),

МНТК микрохирургия глаза (ул. Святослава Федорова, 5),

областная детская больница (Вишневского, 1),

Диализный центр (ул. Святослава Федорова, 1а),

Перинатальный центр (ул. Вишневского, 1 к6).

- При необходимости будет организован подвоз воды, - подчеркивают в городской управе. - Приносим свои извинения за временные неудобства.

UPD. Стало известно, что отключат не только холодную воду, но и горячую.