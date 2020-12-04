В понедельник жители домов на шести улицах Калуги останутся без электричества

В понедельник, 7 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на шести улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщают энергетики.

Опубликован также список домов, которые попадут в зону отключения.

Отключение электричества в Калуге 7 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:

ул. Забойная 3, 33, 38-52, 54/2;

ул. Шахтеров 11/23, 13, 6-14, 17;

ул. Врубовая 14, 22;

пер. Тракторный 18/21;

пер. Забойный 1-19, 2-22;

ул. Механизаторов 4.

Тем временем

Несколько районов Калуги на сутки останутся без холодной воды из-за ремонтных работ в бору. Подробности.