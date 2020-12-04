В понедельник жители домов на шести улицах Калуги останутся без электричества

В понедельник, 7 декабря, в Калуге отключат электричество в домах на шести улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщают энергетики.
Опубликован также список домов, которые попадут в зону отключения.
Отключение электричества в Калуге 7 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:
Тем временем
Несколько районов Калуги на сутки останутся без холодной воды из-за ремонтных работ в бору. Подробности.
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