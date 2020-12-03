Жители домов на двух улицах Калуги останутся без электричества 4 декабря

В пятницу, 4 декабря, в Калуге запланированы отключения электричества на двух улицах. Там пройдут ремонтные работы, сообщает городская управа.
Администрация города опубликовала список адресов, которые попадут в зону отключения.
Отключение электричества в Калуге 4 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:
Тем временем
Стало известно, какие улицы перекроют в Калуге на праздниках – в декабре и январе. Подробности.
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