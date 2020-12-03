Жители домов на двух улицах Калуги останутся без электричества 4 декабря

В пятницу, 4 декабря, в Калуге запланированы отключения электричества на двух улицах. Там пройдут ремонтные работы, сообщает городская управа.

Администрация города опубликовала список адресов, которые попадут в зону отключения.

Отключение электричества в Калуге 4 декабря 2020 года с 9:00 до 16:00:

ул. Киёвка 2-51;

пр-д Киёвский 7-37, 2-20.

Тем временем

Стало известно, какие улицы перекроют в Калуге на праздниках – в декабре и январе. Подробности.