Четыре улицы и три площади перекроют в Калуге на новогодних праздниках

В среду, 2 декабря, стало известно, как будут перекрывать движение в Калуге на новогодних праздниках. График опубликовало официальное издание городской управы Калуги. Сообщается, что соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
Праздник «Новогодняя столица России-2021 в Калуге», напомним, начнется 12 декабря. В этот день пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек от площади Победы до Старого Торга. Затем у главной елки запланированы праздничная программа и фейерверк.
Перекрытие улиц в Калуге 12 декабря 2020 года:
Также городская управа рассказала, когда в другие дни нельзя будет проехать еще по нескольким улицам, где запланированы различные мероприятия на Новый год.
На Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова):
На площади Старый Торг:
По Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до переулка Лаврентьевский):
По улице Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Карпова):
Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.
Тем временем
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