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Четыре улицы и три площади перекроют в Калуге на новогодних праздниках

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2020 11:55 1 1326
Четыре улицы и три площади перекроют в Калуге на новогодних праздниках

В среду, 2 декабря, стало известно, как будут перекрывать движение в Калуге на новогодних праздниках. График опубликовало официальное издание городской управы Калуги. Сообщается, что соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
 
Праздник «Новогодняя столица России-2021 в Калуге», напомним, начнется 12 декабря. В этот день пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек от площади Победы до Старого Торга. Затем у главной елки запланированы праздничная программа и фейерверк.

Перекрытие улиц в Калуге 12 декабря 2020 года:

  • с 14.30 до 17.00 по проезжей части площади Победы;
  • с 14.30 до 17.00 по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
  • с 16.00 до 17.00 по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый
  • Торг);
  • с 14.30 до 21.00 на площади Старый Торг.

Также городская управа рассказала, когда в другие дни нельзя будет проехать еще по нескольким улицам, где запланированы различные мероприятия на Новый год.

На Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова):

  • 26 декабря с 12.00 до 21.00
  • 27 декабря с 13.00 до 21.00
  • 31 декабря с 16.00 до 21.00
  • 1 января с 14.00 до 21.00
  • 2 января с 14.00 до 21.00
  • 3 января с 14.00 до 21.00
  • 4 января с 15.00 до 21.00
  • 5 января с 12.00 до 21.00
  • 6 января с 13.00 до 21.00
  • 7 января с 14.00 до 21.00
  • 8 января с 14.00 до 21.00

На площади Старый Торг:

  • 31 декабря с 16.00 до 24.00
  • 1 января с 00.00 до 05.00
  • 7 января с 15.00 до 21.00
  • 8 января с 15.00 до 21.00
  • 9 января с 14.00 до 21.00

По Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до переулка Лаврентьевский):

  • 1 января с 09.00 до 11.00
  • 4 января с 11.00 до 15.00

По улице Театральной (от улицы Кропоткина до улицы Карпова):

  • C 6 декабря до 11 января весь день.

Полная афиша праздника «Новогодняя столица России-2021» размещена здесь.

Тем временем

Улицы Калуги украсили светящимися сказочными героями. Наш фоторепортаж.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.12.2020 11:55 1 1326
Тэги: праздник новый год авто дороги дмитрий денисов
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