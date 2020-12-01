В Калужской области восстановили электричество в Дзержинском районе

К 17:00 вторника, 1 декабря, в Калужской области восстановили подачу электроэнергии жителям Дзержинского района, сообщает региональное ГУ МЧС.

- Все повреждения, зафиксированные в электросетях 6-10 кВ Дзержинского района, устранены, - подчеркивают спасатели. - Заявки потребителей по сети 0,4 кВ местные энергетики отрабатывают в оперативном порядке.

Напомним, 1 декабря после снегопада электричество отключилось также в Юхновском, Мещовском и Думиничском районах. Там ремонтные работы еще продолжаются.

- Просим вас проявить терпение и понимание, – говорится в сообщении МЧС. - Работы будут вестись до полного восстановления. По всем вопросам, связанным с нарушением электроснабжения, калужане могут обращаться по телефону единого контакт-центра - 8-800-220-0-220.