Жители четырех районов Калужской области остались без электричества 1 декабря

Во вторник, 1 декабря, в Калужской области произошло аварийное отключение электричества в Юхновском, Дзержинском, Думиничском и Мещовском районах. Это произошло из-за сильного ветра и обрыва линий электропередачи, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

На месте происшествия работают 15 ремонтных бригад из 50 человек и 19 единиц техники.

- Просим вас проявить терпение и понимание, - говорится в сообщении спасателей. - Работы будут вестись до полного восстановления. По всем вопросам, связанным с нарушением электроснабжения, калужане могут обращаться по телефону горячих линий 56-56-09 или 8-800-100-33-00.

В ближайшие дни в Калуге и области ожидается похолодание.