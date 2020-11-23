В домах на шести улицах Калуги отключат электричество 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, из-за ремонтных работ в Калуге не будет электричества в домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает в понедельник городская управа.

Отключение электричества в Калуге 24 ноября 2020 с 9:00 до 17:00:

ул. Глаголева, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48,

ул. Чернышевского, 1.

UPD. Чуть позже городская управа сообщила, что с 9:00 до 17:00 24 ноября не будет электричества еще на четырех улицах:

ул. Секиотовская 1-7, 22,

ул. Мелиораторов 1-17,

поселок Мелиораторов 14, 15, 16, 17,

ул. Секиотовская 40Б.

Ранее мы сообщали, что во вторник также не будет воды на шести улицах города.

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