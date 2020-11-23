В домах на шести улицах Калуги отключат электричество 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, из-за ремонтных работ в Калуге не будет электричества в домах на двух улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает в понедельник городская управа.
Отключение электричества в Калуге 24 ноября 2020 с 9:00 до 17:00:
UPD. Чуть позже городская управа сообщила, что с 9:00 до 17:00 24 ноября не будет электричества еще на четырех улицах:
Ранее мы сообщали, что во вторник также не будет воды на шести улицах города.
Тем временем
В Калуге установили новый светофор. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!