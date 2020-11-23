В Калуге новый светофор установили на улице Жукова

В конце минувшей неделе в Калуге заработал желтый мигающий светофор на перекрестке улиц Жукова и Хрустальной. Новый объект расположен рядом с нерегулируемым пешеходным переходом, сообщает в понедельник, 23 ноября, управление городского хозяйства Калуги.

- Решение по установке светофора на данном участке было принято в рамках реализации мероприятий, направленных на устранение причин и условий совершения ДТП и в целях повышения безопасности дорожного движения в районе образовательного учреждения МБОУ «СОШ №22», - пояснили в горхозяйстве.

По словам дорожников, светофор типа Т.7 своим миганием предупреждает водителя о том, что впереди находится пешеходный переход.