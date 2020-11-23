На шести улицах Калуги отключат холодную воду 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, в районе дома №108 на улице Пролетарской в Калуге пройдут аварийно-ремонтные работы на сетях водоснабжения. Из-за этого в домах на шести улицах не будет холодной воды, сообщает в понедельник городская управа.
Отключение холодной воды в Калуге 24 ноября 2020 года с 9:00 до 17:00:
Напомним, 23 ноября в Калуге отключили воду в правобережных районах.
Тем временем
Ежемесячная плата за капремонт вырастет в Калужской области с января. Подробности.
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