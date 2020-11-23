На шести улицах Калуги отключат холодную воду 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, в районе дома №108 на улице Пролетарской в Калуге пройдут аварийно-ремонтные работы на сетях водоснабжения. Из-за этого в домах на шести улицах не будет холодной воды, сообщает в понедельник городская управа.

Отключение холодной воды в Калуге 24 ноября 2020 года с 9:00 до 17:00:

ул. Пролетарская д. 108, 133, 135, 137, 139, 125а,

ул. Московская д. 65\1, 71,

ул. Ленина д. 59, 61, 65, 68,

ул. Баррикад д. 124,

ул. Огарёва д. 79,

ул. Чижевского д. 7.

Напомним, 23 ноября в Калуге отключили воду в правобережных районах.

Тем временем

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