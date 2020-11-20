В Калужской области восстановили электроснабжение во всех пострадавших районах

К 8 утра пятницы, 20 ноября, в Калужской области восстановили электроснабжение во всех районах, пострадавших от ледяного дождя, сообщило министерство строительства и ЖКХ региона.
Напомним, 19 ноября свет периодически пропадал в девяти районах: Калуге, Жуковском, Мосальском, Кировском, Бабынинском, Куйбышевском, Боровском, Износковском, Козельском.
В зону отключения попадали десятки населенных пунктов, в которых проживают тысячи человек.
Тем временем
Сегодня в Калужской области ожидаются снегопады. Подробности.
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