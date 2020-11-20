В Калужской области сегодня ожидаются сильные снегопады

В пятницу, 20 ноября, в Калужской области ожидается снегопад.
По прогнозам синоптиков, днем атмосферное давление снизится, пойдет снег.
Осадки возможны также вечером в пятницу, в ночь на субботу и на выходных, 21-22 ноября.
Температура воздуха при этом будет находиться в Калуге в пределах -2..+1 градусов.
Водителям стоит учитывать сложную дорожную обстановку при планировании поездок. В Калуге по пятницам движение традиционно затруднено, а снегопад может заметно ухудшить ситуацию.
Накануне ночью, напомним, на Калужскую область обрушился ледяной дождь. Его последствия устраняют до сих пор. Подробнее по этой теме читайте здесь.
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