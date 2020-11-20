В Калужской области сегодня ожидаются сильные снегопады

В пятницу, 20 ноября, в Калужской области ожидается снегопад.

По прогнозам синоптиков, днем атмосферное давление снизится, пойдет снег.

Осадки возможны также вечером в пятницу, в ночь на субботу и на выходных, 21-22 ноября.

Температура воздуха при этом будет находиться в Калуге в пределах -2..+1 градусов.

Водителям стоит учитывать сложную дорожную обстановку при планировании поездок. В Калуге по пятницам движение традиционно затруднено, а снегопад может заметно ухудшить ситуацию.

Накануне ночью, напомним, на Калужскую область обрушился ледяной дождь. Его последствия устраняют до сих пор. Подробнее по этой теме читайте здесь.