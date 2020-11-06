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В Калуге смонтировали и покрасили новое панно на улице Пушкина

Дмитрий Ивьев , Фото автора и Алексея Комова.
Опубликовано: 06.11.2020 09:22 5 661
В Калуге смонтировали и покрасили новое панно на улице Пушкина

В Калуге завершился монтаж нового панно на стене дома №10/75 на улице Пушкина. Закрепленные поверх штукатурки плиты уже покрасили. Сейчас они высыхают.

- Основные работы над панно закончены, - сообщил 5 ноября главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Строительные леса под баннером разобраны. Сейчас идёт финальный процесс высыхания слоёв под техническим контролем. Несмотря на повышенную влажность, график выполняется с опережением. На следующей неделе прогнозируем открытие. Изготовлена стальная пластина с аннотацей к панно, задуманным почти полвека назад замечательным калужским художником Владимиром Животковым. 

Ранее архитектор рассказывал, что панно собрано из отдельных плит. Размер каждой - 1,2 на 1,2 метра. Их приклеили к стене, швы заделали, чтобы получилась целостная картина.

Пока панно закрыто баннером. Его обещают снять на следующей неделе.

На стене появится вот такая табличка.

Напомним, оригинальное панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но затем изрядно обветшало и начало осыпаться.

Полтора года панно было спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Закрыть стену баннером попросил в начале 2018 года тогдашний губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями». В феврале этого года с панно сняли баннер.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото автора и Алексея Комова.
Опубликовано: 06.11.2020 09:22 5 661
Тэги: недвижимость алексей комов
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