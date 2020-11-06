Калужское тесто признали официальным десертом Новогодней столицы России

Как мы уже рассказывали, нынешней зимой Калуга станет новогодней столицей России. Праздничные мероприятия пройдут с 12 декабря 2020 по 9 января 2021 года. В четверг, 5 ноября, стало известно, что главным гастрономическим атрибутом проекта названо уникальное русское лакомство – Калужское тесто.

Калужское тесто - лакомство, чрезвычайно популярное в России в XVIII – XIX веках. Владимир Иванович Даль в своем словаре разъяснял, что «соложеное тесто едят и сырое, и калужское славится». По вкусу Калужское тесто невозможно сравнить ни с одним из знакомых десертов - это терпкий вкус ржаных сухарей в сочетании с медовой сладостью и пряностями - имбирем и корицей. История возникновения десерта нигде не описана, а сам старинный гастрономический рецепт приготовления Калужского теста был возрожден в регионе не так давно. За основу был взят процесс приготовления теста, описанный в 20-х годах прошлого века в одной из кулинарных книг Ивана Сомова.

Сейчас Калужское тесто можно попробовать на тематических театрализованных представлениях, организуемых в туристических кафе. Лакомство можно увидеть и купить в сувенирных лавках в больших подарочных коробках или в небольших продолговатых упаковках с ракетой на картинке.

Кроме того, изобилие Калужского теста ожидает калужан и гостей «Новогодней столицы России-2021» на гастрономическом фестивале, открытие которого запланировано 27 декабря на Театральной площади.