На 17 улицах Калуги отключили электричество

В понедельник, 26 октября, в Калуге отключили электричество на 17 улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщает городская управа.
Отключение электричества в Калуге 26 октября 2020 года с 9:00 до 17:00:
Отключение электричества в Калуге 26 октября 2020 года с 9:00 до 16:30:
Ранее мы сообщали, что также 26 октября с 9:00 до 16:00 не будет электричества на следующих улицах:
Тем временем
Врачи больницы №5 в Калуге просят о помощи. Подробности.
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