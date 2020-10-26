На 17 улицах Калуги отключили электричество

В понедельник, 26 октября, в Калуге отключили электричество на 17 улицах. Это связано с проведением плановых ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электричества в Калуге 26 октября 2020 года с 9:00 до 17:00:

ул. Первомайская 48-52, 75-101;

пер. Никитина 31-43, 29а;

ул. Беляева 1-13;

ул. Салтыкова-Щедрина 39-69;

пер. Салтыкова-Щедрина 1-15.

Отключение электричества в Калуге 26 октября 2020 года с 9:00 до 16:30:

ул. Чапаева 14, 78-108, 29-47, 43/21;

пер. Песчаный 3-21,2-20

ул. Маяковского 30-56, 58,60;

пер. Чапаева 3-19, 4-22;

2-й пер. Стекольный 1-19, 2-22;

1-й пер. Стекольный 4, 6, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 9, 11, 15, 17;

ул. Песчаная 95, 102.

Ранее мы сообщали, что также 26 октября с 9:00 до 16:00 не будет электричества на следующих улицах:

пер. Ольговский, 10;

ул. Дружбы, 5;

ул. Центральная;

ул. Озерная;

ул. Березовая.

Тем временем

Врачи больницы №5 в Калуге просят о помощи. Подробности.