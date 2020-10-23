Утром в пятницу, 23 октября, в Калуге произошло аварийное отключение электричества.

Как сообщает городская управа, без электричества остался поселок Малинники.

Остановились котельные на улицах Новослободской, Ольговской. Не работает насосная станция на Малинниках.

На место выехала аварийно-ремонтная бригада горэлектросетей. Причины отключения электричества сейчас устанавливаются.

Ранее, напомним, мы сообщали, что 23 октября еще на пяти улицах Калуги отключили электричество. Там проходят плановые работы.

Тем временем

На улице Гагарина в Калуге через сутки срезали уложенный асфальт. Подробности.