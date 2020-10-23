$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ

Стали известны причины «наводнения» на улице Монастырской

Автор: Ольга Дымова. Фото: Сергей Константинов.
Опубликовано: 23.10.2020 08:59 3 1071
Стали известны причины «наводнения» на улице Монастырской

Во вторник, 20 октября, мы опубликовали информацию о том, что при сносе ветхого жилого дома по адресу ул. Монастырская, 4В был поврежден водопровод. Аварию не могли устранить целую неделю. Представитель подрядчика отказался не только давать комментарии, но и назвать свою организацию.

Редакция направила запрос в Управление капитального строительства, чтобы узнать, кто проводит работы по сносу дома и почему целых 7 дней никто не пытался устранить протечку.

Сегодня мы получили официальный ответ от МКУ «Управление капитального строительства города Калуги».

Спойлер:

  • Снос дома по ул. Монастырской, 4 В осуществляется на основании постановления Горуправы от 16.03.2017 № 2598-пи. В соответствии с ним дом был отключен от наружных коммунальных сетей.
  • Работы по сносу дома по адресу ул. Монастырская, 4В в соответствии с муниципальным контрактом ведет ИП Еремченков В.В.
  • Завершить работы по сносу дома подрядчику не позволило обводнение грунта в результате аварии на водопроводе.
  • Быстро устранить аварию помешала неразбериха в эксплуатационной ответственности организаций, обслуживающих водопроводные сети в районе ул. Монастырская - водоканала и управляющей компании.
  • Завершить снос дома и восстановить асфальтовое покрытие на тротуаре подрядчик обещает не позднее 25 октября.

По мнению чиновников, безопасности жителей соседних домов ничто не угрожает, территория сноса ограждена сигнальной лентой. Напомним, что, по словам жителей, сигнальной лентой территорию сноса огородили сотрудники МЧС на 5-й день после начала работ по сносу дома.  

Ниже публикуем полный текст ответа.

«Снос расселенного и признанного непригодным для проживания дома осуществляет ИП Еремченков В.В. Снос осуществляется в соответствии с  постановлением Городской управы города Калуги от 16.03.2017 № 2598-пи «О сносе зданий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» по муниципальному контракту  от 09 октября 2020года заключенного МКУ «УКС города Калуги» с ИП Еремченковым В.В. на основании процедуры электронных торгов в соответствии с положениями федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с письмом начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в адрес управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Монастырская, д.4В отключен от наружных коммунальных сетей для дальнейшего их сноса в соответствии с постановлением Городской управы города Калуги от 16.03.2017 № 2598-пи. Безопасности жителей в настоящее время ничего не угрожает. Территория сноса ограждена сигнальной лентой. Жилой дом наполовину не снесен по причине обнаруженной работниками ИП Еремченкова В.В. утечки воды из земли во время производства работ по сносу дома. Обводнение грунта не позволила в дальнейшем использовать технику для сноса, работы были приостановлены.

Неразбериха в эксплуатационной ответственности организаций, обслуживающих водопроводные сети в районе ул. Монастырская (ГП Калугаоблводоканал и УК МБУ «СЖО») привели к тому, что авария на водопроводе не была устранена в течение недели».

Снос дома предполагается завершить не позднее 25.10.2020. Участок поврежденного асфальтового покрытия на тротуаре будет восстановлен в соответствии с положениями муниципального контракта подрядчиком работ ИП Еремченковым В.В.»

Тем временем

На улице Гагарина в Калуге через сутки срезали уложенный асфальт. Подробности.

Автор: Ольга Дымова. Фото: Сергей Константинов.
Опубликовано: 23.10.2020 08:59 3 1071
Тэги: жкх недвижимость коммуналка
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам
Специалисты Калугаэнерго перевыполнили годовой план по ремонту ВЛ за 9 месяцев 2020 года
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 дней
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
«Красотка в ударе», «Ассистентка», «Ундина» и другие цифровые премьеры октября в Wink
«Ростелеком» запускает в ЦФО сервис юридических консультаций
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В Калуге во второй половине октября ожидается резкое похолодание. Уважаемые водители, а вы уже поставили на свою машину зимнюю резину? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Правильный выбор матраса в интернет магазине
Покупка автономных отопителей в интернет магазине
Новости шоу бизнеса и полезные советы

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru