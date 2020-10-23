Стали известны причины «наводнения» на улице Монастырской

Во вторник, 20 октября, мы опубликовали информацию о том, что при сносе ветхого жилого дома по адресу ул. Монастырская, 4В был поврежден водопровод. Аварию не могли устранить целую неделю. Представитель подрядчика отказался не только давать комментарии, но и назвать свою организацию.

Редакция направила запрос в Управление капитального строительства, чтобы узнать, кто проводит работы по сносу дома и почему целых 7 дней никто не пытался устранить протечку.

Сегодня мы получили официальный ответ от МКУ «Управление капитального строительства города Калуги».

Спойлер:

Снос дома по ул. Монастырской, 4 В осуществляется на основании постановления Горуправы от 16.03.2017 № 2598-пи. В соответствии с ним дом был отключен от наружных коммунальных сетей.

Работы по сносу дома по адресу ул. Монастырская, 4В в соответствии с муниципальным контрактом ведет ИП Еремченков В.В.

Завершить работы по сносу дома подрядчику не позволило обводнение грунта в результате аварии на водопроводе.

Быстро устранить аварию помешала неразбериха в эксплуатационной ответственности организаций, обслуживающих водопроводные сети в районе ул. Монастырская - водоканала и управляющей компании.

Завершить снос дома и восстановить асфальтовое покрытие на тротуаре подрядчик обещает не позднее 25 октября.

По мнению чиновников, безопасности жителей соседних домов ничто не угрожает, территория сноса ограждена сигнальной лентой. Напомним, что, по словам жителей, сигнальной лентой территорию сноса огородили сотрудники МЧС на 5-й день после начала работ по сносу дома.

Ниже публикуем полный текст ответа.

«Снос расселенного и признанного непригодным для проживания дома осуществляет ИП Еремченков В.В. Снос осуществляется в соответствии с постановлением Городской управы города Калуги от 16.03.2017 № 2598-пи «О сносе зданий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» по муниципальному контракту от 09 октября 2020года заключенного МКУ «УКС города Калуги» с ИП Еремченковым В.В. на основании процедуры электронных торгов в соответствии с положениями федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с письмом начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги в адрес управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Монастырская, д.4В отключен от наружных коммунальных сетей для дальнейшего их сноса в соответствии с постановлением Городской управы города Калуги от 16.03.2017 № 2598-пи. Безопасности жителей в настоящее время ничего не угрожает. Территория сноса ограждена сигнальной лентой. Жилой дом наполовину не снесен по причине обнаруженной работниками ИП Еремченкова В.В. утечки воды из земли во время производства работ по сносу дома. Обводнение грунта не позволила в дальнейшем использовать технику для сноса, работы были приостановлены.

Неразбериха в эксплуатационной ответственности организаций, обслуживающих водопроводные сети в районе ул. Монастырская (ГП Калугаоблводоканал и УК МБУ «СЖО») привели к тому, что авария на водопроводе не была устранена в течение недели».

Снос дома предполагается завершить не позднее 25.10.2020. Участок поврежденного асфальтового покрытия на тротуаре будет восстановлен в соответствии с положениями муниципального контракта подрядчиком работ ИП Еремченковым В.В.»

Тем временем

На улице Гагарина в Калуге через сутки срезали уложенный асфальт. Подробности.