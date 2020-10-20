На 10 улицах Калуги отключат электричество 21 октября

В среду, 21 октября, в Калуге продолжатся ремонтные работы на сетях. Из-за этого электричества не будет у жителей домов на 10 улицах, сообщает городская управа. Публикуем полный список адресов.

Отключение электричества в Калуге 21 октября 2020 года с 9:00 до 16:00:

ул. Болдина 25-47;

ул. Некрасова 1-23,4-16;

ул. Восточная 4-20;

ул. Спичечная 11-23;

ул. Матросова 3-25,4-26;

ул. Окская ветка (полностью).

Отключение электричества в Калуге 21 октября 2020 года с 9:00 до 16:30:

ул. Островского 15-63,28-74;

ул. Матросова 27-71, 10а,24-46;

ул. Некрасова 21-39,20-32,23а;

ул. 2-я Киевка 2,2а,3,4,6,7,8,9;

ул. Белинского 65.

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