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На 10 улицах Калуги отключат электричество 21 октября

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 20.10.2020 15:55 0 1106
На 10 улицах Калуги отключат электричество 21 октября

В среду, 21 октября, в Калуге продолжатся ремонтные работы на сетях. Из-за этого электричества не будет у жителей домов на 10 улицах, сообщает городская управа. Публикуем полный список адресов.

Отключение электричества в Калуге 21 октября 2020 года с 9:00 до 16:00:

  • ул. Болдина 25-47;
  • ул. Некрасова 1-23,4-16;
  • ул. Восточная 4-20;
  • ул. Спичечная 11-23;
  • ул. Матросова 3-25,4-26;
  • ул. Окская ветка (полностью).

Отключение электричества в Калуге 21 октября 2020 года с 9:00 до 16:30:

  • ул. Островского 15-63,28-74;
  • ул. Матросова 27-71, 10а,24-46;
  • ул. Некрасова 21-39,20-32,23а;
  • ул. 2-я Киевка 2,2а,3,4,6,7,8,9;
  • ул. Белинского 65.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 20.10.2020 15:55 0 1106
Тэги: коммуналка жкх недвижимость электричество
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