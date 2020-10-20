На 10 улицах Калуги отключат электричество 21 октября

В среду, 21 октября, в Калуге продолжатся ремонтные работы на сетях. Из-за этого электричества не будет у жителей домов на 10 улицах, сообщает городская управа. Публикуем полный список адресов.
Отключение электричества в Калуге 21 октября 2020 года с 9:00 до 16:00:
Отключение электричества в Калуге 21 октября 2020 года с 9:00 до 16:30:
Тем временем
Первый снег выпал в Калуге 20 октября. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!