Утром в понедельник, 12 октября, на двух улицах Калуги отключили электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.
Отключение электричества в Калуге 12 октября 2020 года с 9:00 до 16:00:
Ранее, напомним, администрация города рассказывала, что 12 октября не будет электричества на улице Тарутинской.
Тем временем
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