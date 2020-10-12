Утром в понедельник, 12 октября, на двух улицах Калуги отключили электричество. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электричества в Калуге 12 октября 2020 года с 9:00 до 16:00:

ул. Новая 2-32, 3-23,

ул. Цветочная 1-17, 2-22.

Ранее, напомним, администрация города рассказывала, что 12 октября не будет электричества на улице Тарутинской.

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