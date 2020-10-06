Ещё на трёх улицах Калуги отключат электричество

Как мы уже рассказывали, 7 октября в Калуге отключат электричество в домах на улице Салтыкова-Щедрина. Кроме того, отключения, связанные с ремонтными работами, запланированы ещё на трёх улицах областного центра. Список адресов опубликовала во вторник городская управа.
Отключение электричества в Калуге 7 октября 2020 года с 9:00 до 13:00:
Тем временем
В Калуге отправили на досрочные каникулы детскую школу искусств. Подробности.
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