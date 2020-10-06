Ещё на трёх улицах Калуги отключат электричество

Как мы уже рассказывали, 7 октября в Калуге отключат электричество в домах на улице Салтыкова-Щедрина. Кроме того, отключения, связанные с ремонтными работами, запланированы ещё на трёх улицах областного центра. Список адресов опубликовала во вторник городская управа.

Отключение электричества в Калуге 7 октября 2020 года с 9:00 до 13:00:

ул. Секиотовская 1-7,22, 40Б,

ул. Мелиораторов 1-17,

поселок Мелиораторов 14, 15, 16, 17.

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