На двух улицах Калуги 6 октября отключат электричество

Во вторник, 6 октября, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества, которые связаны с проведением ремонтных работ. Они затронут жителей двух улиц, сообщает в понедельник городская управа.

Отключение электричества в Калуге 6 октября 2020 года с 9:00 до 13:00:

ул. Звёздная, 22.

Отключение электричества в Калуге 6 октября 2020 года c 9:00 до 14:00:

п. Муратовский Щебзавод, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 19.

Тем временем

Калужские троллейбусы остановились из-за отсутствия электричества. Подробности.