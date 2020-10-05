На двух улицах Калуги 6 октября отключат электричество

Во вторник, 6 октября, в Калуге продолжатся плановые отключения электричества, которые связаны с проведением ремонтных работ. Они затронут жителей двух улиц, сообщает в понедельник городская управа.
Отключение электричества в Калуге 6 октября 2020 года с 9:00 до 13:00:
Отключение электричества в Калуге 6 октября 2020 года c 9:00 до 14:00:
Тем временем
Калужские троллейбусы остановились из-за отсутствия электричества. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!