В Калуге остановились троллейбусы

Утром в понедельник, 5 октября, в Калуге остановилось движение троллейбусов.

Как сообщают наши читатели, в районе Старого Торга скопилось множество машин, ехавших по маршрутам №1, №2 и №3.

На сквере Мира остановились троллейбусы маршрутов №3 и №18.

- Авария сетей. В 12:30 движение будет полностью восстановлено, - прокомментировали ситуацию в 12:15 в управлении городского хозяйства Калуги. - Сквер мира уже запустили.

Директор «Управления калужского троллейбуса» Вадим Витьков уточнил, что из строя вышел подземный кабель. По его словам, скоро все троллейбусы поедут.