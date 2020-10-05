В Калуге остановились троллейбусы

Утром в понедельник, 5 октября, в Калуге остановилось движение троллейбусов.
Как сообщают наши читатели, в районе Старого Торга скопилось множество машин, ехавших по маршрутам №1, №2 и №3.
На сквере Мира остановились троллейбусы маршрутов №3 и №18.
- Авария сетей. В 12:30 движение будет полностью восстановлено, - прокомментировали ситуацию в 12:15 в управлении городского хозяйства Калуги. - Сквер мира уже запустили.
Директор «Управления калужского троллейбуса» Вадим Витьков уточнил, что из строя вышел подземный кабель. По его словам, скоро все троллейбусы поедут.
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