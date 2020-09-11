В Калуге отключат электричество на улице Московской

В понедельник, 14 сентября, в Калуге не будет электричества в двух домах на улице Московской. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает в пятницу городская управа.

Отключение электричества в Калуге 14 сентября 2020 с 9:00 до 17:00:

ул. Московская, д. 14.

Отключение электричества в Калуге 14 сентября 2020 с 12:00 до 17:00:

ул. Московская, д. 18.

Тем временем

В Калуге изменят схему движения из-за реконструкции моста через Яченку. Подробности.