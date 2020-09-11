В Калуге изменят схему движения из-за реконструкции моста через Яченку

С 18:00 14 сентября по 9:00 16 сентября в Калуге изменится схема движения на участке дороги Анненки Силикатный.

Это связано с реконструкцией моста через Яченку в районе деревни Белая, сообщает в пятницу городская управа.

- Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении городской управы.

Схема движения изменится 14-16 сентября. Судя по этим данным, две полосы в сторону Анненок будут перекрыты.