На четырёх улицах Калуги отключат электричество 27 августа

В четверг, 27 августа, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электричества в Калуге 27 августа 2020 года с 8:30 до 18:00:

ул. Майская 34, 36.

Отключение электричества в Калуге 27 августа 2020 года с 14:00 до 18:00:

ул. Академика Королёва 4,

ул. Циолковского 41, 47, 33, 37.

Отключение электричества в Калуге 27 августа 2020 года с 14:00 до 17:00:

ул. Школьная 5-15.

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