На четырёх улицах Калуги отключат электричество 27 августа

В четверг, 27 августа, в Калуге не будет электричества в домах на четырёх улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.
Отключение электричества в Калуге 27 августа 2020 года с 8:30 до 18:00:
Отключение электричества в Калуге 27 августа 2020 года с 14:00 до 18:00:
Отключение электричества в Калуге 27 августа 2020 года с 14:00 до 17:00:
Тем временем
В Калуге назвали главную звезду Дня города. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!