На семи улицах Калуги отключат электричество

В понедельник, 24 августа, в Калуге отключат электричество в домах на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электричества в Калуге 24 августа 2020 года с 9:00 до 16:00:

ул. Строителей 2-19,

1-й пер. Мстихинский 1, 2, 5, 6, 14, 16, 55, 94,

ул. Рябиновая 1, 2-17, 86,

ул. Варшавская 7, 11-19, 19а, 25,

2-й пер. Мстихинский,

ул. Лесная 24.

Отключение электричества в Калуге 24 августа 2020 года с 10:00 до 17:00:

ул. Билибина 33, 46, 47, 48.

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