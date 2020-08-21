На семи улицах Калуги отключат электричество

В понедельник, 24 августа, в Калуге отключат электричество в домах на семи улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.
Отключение электричества в Калуге 24 августа 2020 года с 9:00 до 16:00:
Отключение электричества в Калуге 24 августа 2020 года с 10:00 до 17:00:
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