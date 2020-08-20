В Калуге отключат электричество на пяти улицах

В пятницу, 21 августа, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.
Отключение электричества в Калуге 21 августа 2020 года с 9:00 до 16:00:
Отключение электричества в Калуге 21 августа 2020 года с 8:30 до 18:00:
Отключение электричества в Калуге 21 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:
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