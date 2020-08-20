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В Калуге отключат электричество на пяти улицах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.08.2020 16:05 0 1140
В Калуге отключат электричество на пяти улицах

В пятницу, 21 августа, в Калуге не будет электричества в домах на пяти улицах. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщает городская управа.

Отключение электричества в Калуге 21 августа 2020 года с 9:00 до 16:00:

  • ул. Гурьянова 14, 18.

Отключение электричества в Калуге 21 августа 2020 года с 8:30 до 18:00:

  • ул. Привокзальная 1, 4, 6, 7, 8 кор.2, 9 кор.2, 12, 14.

Отключение электричества в Калуге 21 августа 2020 года с 9:00 до 17:00:

  • ул. Молодёжная 11, 11 кор.1,
  • ул. Клюквина 3,
  • ул. Моторная 16-30.

Тем временем

В вузах Калужской области с 1 сентября вводят масочный режим. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.08.2020 16:05 0 1140
Тэги: недвижимость жкх электричество
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