В нескольких районах Калуги отключили воду

Утром в четверг, 13 августа, на улице Серафима Туликова в Калуге начались ремонтные работы на водоводе. Из-за этого у жителей окрестных улиц и деревень отключили воду.

Отключение воды в Калуге 13 августа 2020 года с 9:30 и до момента завершения работ:

д. Чижовка,

д. Воровая,

п. Шопино,

ул. Евгения Клочкова,

ул. Отрадная,

ул. Домославская,

д. Желыбино.

В зону отключения попали школа №33, детский сад №67 и наркологический диспансер.

Напомним, после прошлых подобных работ на Серафима Туликова в конце июля жители Правобережья сидели без воды три дня.

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