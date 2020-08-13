В нескольких районах Калуги отключили воду

Утром в четверг, 13 августа, на улице Серафима Туликова в Калуге начались ремонтные работы на водоводе. Из-за этого у жителей окрестных улиц и деревень отключили воду.
Отключение воды в Калуге 13 августа 2020 года с 9:30 и до момента завершения работ:
В зону отключения попали школа №33, детский сад №67 и наркологический диспансер.
Напомним, после прошлых подобных работ на Серафима Туликова в конце июля жители Правобережья сидели без воды три дня.
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