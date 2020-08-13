В Калужской области короед погубил 320 гектаров леса

По всей Калужской области вершинным короедом повреждены 320 гектаров леса, сообщает в четверг, 13 августа, региональное министерство природных ресурсов и экологии.

- С 2018 года на территории Калужской области отмечается куртинное усыхание спелых и приспевающих сосновых насаждений, вызванное заселением вершинным короедом, - поясняют специалисты. - Внешними признаками повреждения сосен является хвоя красно-бурого цвета, усыхание деревьев первого яруса группами или куртинами в изреженных освещенных и прогреваемых местах.

Как именно в нашем регионе будут решать эту проблему, пока не сообщается.

- В поврежденных насаждения сотрудники министерства и арендаторы лесных участков проводят лесопатологические обследования с целью назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, - отмечает заместитель министра природных ресурсов и экологии Калужской области Николай КОБОЗЕВ.

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