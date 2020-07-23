Калужан вечером 23 июля оставят без электричества

На вечер четверга, 23 июля, в Калуге запланированы отключения электричества. В городской управе объяснили их тем, что необходимо обеспечить безопасность производства работ.

Отключение электричества в Калуге 23 июля 2020 года с 19:30 до 23:30:

ул. Киёвка, 1-9,

проезд Киевский, 1, 3, 5,

ул. Тульская, 191.

Ранее мы сообщали, что 24 июля в Калуге не будет электричества на двух улицах.

Тем временем

В Калуге без предупреждения перекрыли улицу. Водители и дорожники устроили битву за ограждение. Публикуем видео.