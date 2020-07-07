В центре Калуги отключат электричество 8 июля

В среду, 8 июля, в Калуге не будет электричества на четырёх центральных улицах, а также в двух посёлках. Список адресов опубликовала городская управа.

Отключение электричества в Калуге 8 июля 2020 года с 8:00 до 17:00:

ул. Большевиков 1, 3,

ул. Вооруженного Восстания 1,

пл. Мира 2,

ул. Суворова 31, 48, 50, 52, 54.

Отключение электричества в Калуге 8 июля 2020 года с 9:00 по 17:00:

п. Муратовский Щебзавод,

п. Новый.

Ранее мы сообщали, что на трёх улицах Калуги электроэнергии не будет 9 июля.

Тем временем

В Калуге на время отключат радио и телевидение. Подробности.