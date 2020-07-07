В центре Калуги отключат электричество 8 июля

В среду, 8 июля, в Калуге не будет электричества на четырёх центральных улицах, а также в двух посёлках. Список адресов опубликовала городская управа.
Отключение электричества в Калуге 8 июля 2020 года с 8:00 до 17:00:
Отключение электричества в Калуге 8 июля 2020 года с 9:00 по 17:00:
Ранее мы сообщали, что на трёх улицах Калуги электроэнергии не будет 9 июля.
Тем временем
В Калуге на время отключат радио и телевидение. Подробности.
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