В Калуге на время отключат радио и телевидение

В понедельник, 20 июля, в Калуге пройдут профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции, сообщает городская управа.
Отключение радио и ТВ в Калуге 20 июля 2020 года:
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