В Калуге на время отключат радио и телевидение

В понедельник, 20 июля, в Калуге пройдут профилактические работы на радиотелевизионной передающей станции, сообщает городская управа.

Отключение радио и ТВ в Калуге 20 июля 2020 года:

Первый мультиплекс – 02:00-11:00,

Второй мультиплекс – 02:00-11:00,

«Маяк» – 06:00-11:00,

«Вести» – 02:00-11:00,

«Радио России» – 05:00-11:00.

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