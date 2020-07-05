В Калуге правобережные улицы остались без воды

В воскресенье, 5 июля, из-за утечки на улице Генерала Попова часть правобережных улиц осталась без холодной воды. Сейчас проходят ремонтные работы, сообщает калужская Единая дежурно диспетчерская служба.

Аварийное отключение воды в Калуге 5 июля 2020 года:

ул. Заречная,

ул. Сиреневый бульвар,

ул. Спартака,

ул. Верховая,

ул. Генерала Попова от д. 2 до д. 12.

Коммунальщики сообщают, что организован подвоз воды.

Срок восстановления водоснабжения пока не называются.

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