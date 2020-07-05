В Калуге «Форд» улетел в кювет после столкновения с КамАЗом

Вечером в субботу, 4 июля, в деревне Андреевское на территории Калуги легковой «Форд» столкнулся с КамАЗом.

У легковушки повреждена вся правая сторона. После столкновения с грузовиком «Форд» вылетел в кювет, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По информации спасателей, в ДТП пострадал один человек.

На место выезжали спасатели, медики и ГИБДД. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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