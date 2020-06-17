Инфекционная больница в Калуге осталась без воды

В среду, 17 июня, из-за утечки в районе дома №115 на Грабцевском шоссе в Калуге некоторые улицы остались без воды, сообщает «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС).

Без воды на данный момент:

КАЛТУ,

ул. Курсантов,

ул. Садовая,

ул. Юбилейная,

ул. Советская,

ул. Кожедуба.

По сообщению ЕДДС, нет воды также в Калужской областной инфекционной больнице, где лечат больных коронавирусом. Туда организован подвоз воды.

UPD. В 12:23 ЕДДС сообщила, что водоснабжение восстановлено.