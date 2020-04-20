Калужанам объяснили, почему они не замечают дезинфекцию подъездов

В понедельник, 20 апреля, на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ сообщил, что калужане жалуются на работу управляющих компаний.

- Некоторые УК задают непонятные вопросы нам, переспрашивают, - заявил.

- Основная масса УК приступила к дезинфекции. Составлены графики, единственное, что хромает, наверное, оповещение населения о той работе, которую они выполняют, - отметил начальник государственной жилищной инспекции Алексей ДУЛИШКОВИЧ. - Очень много обращений на телефон горячей линии кол-центра ГЖИ, соцсети кипят: «Пришёл к пожилым родственникам, купил продукты, вижу, что эта работа не выполняется». Начинаем разбираться с управляющими организациями, нам предоставляют фотоотчёты, согласованные со старшими по домам акты выполненных работ. Здесь немножко население недопонимает. Мы сидим дома, никого не видим.

- Значит, никто ничего не делает, – вставил реплику Дмитрий Денисов.

- Значит, никто ничего не делает. Но я не исключаю, что в ряде случаев люди ожидают массовой генеральной уборки подъездов, а проводится всего лишь дезинфекция контактной поверхности.

Дулишкович объяснил, что дезинфицирующие средства не имеют запаха хлорки или спирта.

- Современное дезсредство не излучает каких-то особенных запахов и безопасно абсолютно для всего, - сказал он.

В итоге врио городского головы Дмитрий Денисов рекомендовал управляющим компаниям вывешивать в подъездах график уборки с указанием контактов ответственного лица.