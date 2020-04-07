Калужан просят не выходить из дома во время мойки тротуаров

На этой неделе в Калуге начнут мыть и дезинфицировать тротуары. Об этом во вторник, 7 апреля, рассказали KP40 в городской управе.

- Тротуары будут тщательно очищать от грязи и пыли, после чего в четверг в 9:00 начнется их обработка с применением дезинфицирующего средства «Бактол форте», которое безопасно для здоровья граждан и рекомендовано Роспотребнадзором, - рассказал заместитель городского головы – начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

В уборке задействуют 11 поливомоечных машин для зачистки тротуаров, четыре трактора для мойки леерных ограждений и один трактор для мойки светофоров.

- Убедительная просьба к жителям города не выходить из дома без крайней необходимости во время проведения улично-дорожных работ, а также продолжать соблюдать рекомендованные меры самоизоляции, - приводит городская управа слова Шпиренко.