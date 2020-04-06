В Калужской области закупили дезинфицирующие средства для всех подъездов

Как мы рассказывали, на ежедневную обработку всех подъездов Калуги потребуется три миллиона рублей. Правительство региона решило помочь муниципалитетам приобрести нужное количество дезинфицирующих средств для обработки подъездов.

- Приобретённый на сегодняшний день материал позволит обеспечить комплексную уборку более 30 тысяч подъездов, а это все подъезды 9 тысяч многоквартирных домов, находящихся на территории области, - рассказал 6 апреля на заседании правительства министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор ВИРКОВ. - [Их хватит] на ежедневную уборку мест тактильного соприкосновения людей – домофонов, кнопок лифта, перил. А также раз в неделю на полную обработку всего подъезда.

Выдача средств будет осуществляется по заявкам муниципалитетов.

Уважаемые читатели, а ваш подъезд уже обработали? Расскажите в комментариях!