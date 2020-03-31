В Калуге ищут 3 миллиона в день на дезинфекцию подъездов

В понедельник, 30 марта, на планёрке в городской управе Калуги обсудили, какие меры принимаются в борьбе с коронавирусом. В частности, обрабатываются ли дезинфицирующими средствами подъезды.

Управление ЖКХ сообщило, что дало такие рекомендации управляющим компаниям. Но на сегодня из 15 тысяч подъездов обрабатываются только 1800.

- Платой за содержание и общий ремонт не предусмотрено выполнение дезинфицирующей обработки мест общего пользования, тем более в том объёме, который рекомендован в настоящее время органами Санэпиднадзора, - рассказал руководитель управления ЖКХ Александр ХАВКИН. - Нам нужно 3 миллиона в день, чтобы обработать 15 тысяч подъездов.

- Это цифра пугающая, - сказал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

- 15 тысяч подъездов. Мы посчитали, один подъезд – 200 рублей, - пояснил Хавкин.

- Три миллиона в день – очень серьёзные затраты. Давайте, мы их оптимизируем. Сосредоточимся на тех поверхностях, которые очевидны – лифт, кнопки, вход, домофон и поручни. Если речь идёт об уборке лестничных клеток, всё равно моющее средство добавляют, в том числе содержащее хлорку, - стал рассуждать Денисов.

Врио городского головы предложил компенсировать УК расходы, которые они понесут на приобретение средств дезинфекции.

– В этой ситуации УК вполне отдельной строчкой могут выставить и жителям плату за санитарную обработку подъездов, - считает начальник государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ. - Но только это должна быть, действительно, обработка. И только тем средством, которое будет избавлять жителей от опасности. Профанации различного рода в данной ситуации неприемлемы. Кроме того, не надо забывать, что в этом году была мягкая зима и все УК существенно сэкономили на оказании услуг по уборке крыш, наледи и придомовых территорий от снега. И эти сэкономленные деньги можно всё-таки пустить на обработку части мест общего пользования.

В итоге городские чиновники решили ещё раз собраться и обсудить, где взять деньги на обработку подъездов.

Напомним, 30 марта в Калуге подтвердили коронавирус у третьего человека.

Уважаемые читатели, а вы готовы доплачивать управляющей компании за дезинфекцию? Пишите в комментариях!

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