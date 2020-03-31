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Калужане продолжат платить за капремонт даже в изоляции

Елена Французова , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 31.03.2020 16:50 6 848
Калужане продолжат платить за капремонт даже в изоляции

Жителей многоквартирных домов в Москве и Московской области из-за эпидемии коронавируса освободят от взносов в Фонд капитального ремонта. Эта мера будет действовать с 1 апреля по 30 июня.

- Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье, — цитирует 31 марта губернатора Московской области Андрея Воробьева его пресс-служба.

Мы поинтересовались в Фонде капительного ремонта Калужской области, ждёт ли такое новшество жителей нашего региона.

- Взносы на капитальный ремонт устанавливает правительство Калужской области, - сообщили KP40 во вторник, 31 марта, в Фонде капремонта. - В нашем регионе решение о приостановлении платы на капремонт пока не принималось. По «состоятельности» наш регион и московский несравнимы. Можно предполагать, что в Москве и Московской области бюджет принимает участие в софинансировании капремонта многоквартирных домов. Так что выпавшие доходы фонда капремонта там смогут компенсировать из бюджета.

В Калуге, напомним, с 31 марта действует режим самоизоляции для всех жителей.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Елена Французова , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 31.03.2020 16:50 6 848
Тэги: жкх коммуналка
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