Калужане продолжат платить за капремонт даже в изоляции

Жителей многоквартирных домов в Москве и Московской области из-за эпидемии коронавируса освободят от взносов в Фонд капитального ремонта. Эта мера будет действовать с 1 апреля по 30 июня.

- Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье, — цитирует 31 марта губернатора Московской области Андрея Воробьева его пресс-служба.

Мы поинтересовались в Фонде капительного ремонта Калужской области, ждёт ли такое новшество жителей нашего региона.

- Взносы на капитальный ремонт устанавливает правительство Калужской области, - сообщили KP40 во вторник, 31 марта, в Фонде капремонта. - В нашем регионе решение о приостановлении платы на капремонт пока не принималось. По «состоятельности» наш регион и московский несравнимы. Можно предполагать, что в Москве и Московской области бюджет принимает участие в софинансировании капремонта многоквартирных домов. Так что выпавшие доходы фонда капремонта там смогут компенсировать из бюджета.

В Калуге, напомним, с 31 марта действует режим самоизоляции для всех жителей.

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